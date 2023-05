Nichelino (Torino), bimbo di 6 mesi cade dal letto e resta incastrato fra il comodino e il letto: muore soffocato

Stando al Corriere, è stato il medico legale ad appurare che il bimbo è morto per soffocamento dovuto alla caduta accidentale. Il piccolo, infatti, sarebbe scivolato per poi incastrarsi. È stato trovato morto alle 5 di mattina dalla mamma, la quale ha subito chiamato i soccorsi. Purtroppo, però, per il piccolo non c'è stato nulla da fare.

L'autorità giudiziaria potrebbe disporre l’autopsia sul corpo del bambino nei prossimi giorni.