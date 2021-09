Mottarone, la zia materna di Eitan: "Voglio adottarlo e crescerlo come figlio mio"

"Voglio adottare Eitan e crescerlo come figlio mio". E' quanto afferma Gali Peleg, zia materna del bambino di sei anni unico sopravvissuto della sua famiglia alla strage della funivia Stresa-Mottarone. "Vogliamo mostrare ai Biran (la famiglia paterna, ndr) che per Eitan è meglio stare in Israele, come volevano i suoi genitori". Il 23 settembre si terrà la prima udienza che stabilirà a chi sarà affidato il piccolo.

"Sono solo concentrata su Eitan adesso. E non bado a tutto quello che avviene intorno", ha aggiunto Gali Peleg in un'intervista a La Stampa. La 29enne, che era in silenzio da quando suo padre Shmuel Peleg - infrangendo la legge italiana - è tornato in Israele con il bambino, aggiunge: "Vorrei credere che riusciremo a raggiungere un qualche accordo, un'intesa. Noi siamo pronti a mettere tutto da parte. Vogliamo mostrare loro (ai Biran, ndr) che per Eitan è meglio stare qui, come volevano i suoi genitori, che gli hanno sempre detto che a breve sarebbero tornati in Israele".

La zia materna del bambino sottolinea: "Sono concentrata su Eitan adesso. Voglio onorare le volontà di mia sorella adesso, avevamo un patto". E conclude: "Voglio adottarlo e crescerlo come figlio mio. Mia sorella era anche la mia migliore amica. Eitan è la cosa che più mi importa, l'unica che interessa a me e alla mia famiglia".

E alla fine assicura: "Per lui farò tutto. Faremo tutto".