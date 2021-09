Eitan, il nonno in Israele: "Ho perso la fiducia nella giustizia italiana"

"Ho perso la fiducia nel sistema giudiziario italiano". Lo ha detto Shmuel Peleg, nonno di Eitan Biran, nell'intervista a N12 che l'emittente ha trasmesso. Poi ha raccontato la sua versione dei fatti sulla tutela affidata a Aya Biran. Peleg ha ricordato che in quei frangenti doveva riportare i "cadaveri della sua famiglia in Israele. Potevo occuparmi di una procedura di tutela?", ha spiegato. "Io non ho mai rinunciato alla tutela".