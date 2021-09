Funivia Mottarone, la zia di Eitan arrivata in Israele

Ansa

E' giunta in Israele Aya Biran, la zia paterna e tutrice legale di Eitan, il bimbo di sei anni unico sopravvissuto della sua famiglia alla tragedia della funivia Stresa-Mottarone. La possibilità era stata annunciata sabato dagli zii paterni del piccolo. Eitan è stato portato una settimana fa nello Stato ebraico dal nonno il quale, con la scusa di fargli visita, lo ha condotto con sé in Svizzera per poi partire alla volta di Tel Aviv.