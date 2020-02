Morto di anoressia a 20 anni, la denuncia dei genitori: "In Italia mancano le strutture, ci hanno lasciati soli"

Si è ammalato di anoressia a 14 anni, a 20 il suo corpo ha ceduto e Lorenzo Seminatore è morto. E' successo a Torino il 3 febbraio. Ora i genitori Francesca e Fabio vogliono denunciare quanto accaduto al proprio figlio e lanciare un appello affinché non succeda più una simile tradegia. "E' inaccettabile che in un Paese come l’Italia non ci siano strutture pubbliche in grado di accogliere e curare questi ragazzi", hanno spiegato al Corriere della Sera.