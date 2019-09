Valentina Dallari racconta la sua anoressia: “Sono arrivata a pesare 37 chili”

“L’anno scorso sono arrivata a pesare 37 chili”. Comincia così la confessione di Valentina Dallari. In studio a “Mattino Cinque” si parla della difficile sfida rappresentata da disturbi e malattie. “Si è trattato di un disturbo psicologico – racconta Valentina – mi hanno aiutato mia sorella, con cui non avevo mai avuto un rapporto meraviglioso, la mia famiglia. Sarei dovuta andare in ospedale, ma in terapia hanno visto uno spiraglio di luce perché ero piuttosto capace”. Una storia a lieto fine quella della Dallari, dopo un periodo particolarmente buio testimoniato dalle foto mandate in onda in cui appare stanca e molto magra.