Francesca Manzini: "Ho sofferto di anoressia e bulimia. Ho pensato anche a un gesto estremo"

Un’intervista intensa, fatta di sorrisi, lacrime e inaspettate rivelazioni. Francesca Manzini si è raccontata senza remore nel salotto di "Verissimo" dove ha parlato del suo difficile viaggio dalla caduta alla rinascita. "Ho sofferto di anoressia. Mi sono lasciata andare. Subito dopo sono stata bulimica per 6 anni", ha dichiarato l’imitatrice. "Ero una vagabonda, ho frequentato brutta gente, ho vissuto momenti davvero brutti, bevevo e c’erano anche altre cose", ha spiegato Manzini ammettendo di aver anche pensato a "un gesto estremo". "Come ne sono uscita? Da sola, come sempre, guardandomi e ascoltandomi" ha ammesso. Momenti drammatici che partono da un’infanzia difficile: "I miei genitori mi hanno insegnato il male, perché non c’è stato un equilibrio – racconta Manzini – a casa mia c’era tanta violenza psicologica, anche il silenzio lo era e io mi chiudevo in camera". Infine il difficile rapporto col padre: "Mi ha vista sempre come un fallimento ma non lo odio", ammette l'ex concorrente di "Amici Celebrities".