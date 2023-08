Morta in carcere a Torino, il fratello di Azzurra: "Mia sorella non era una tossicodipendente"

"Era seguita per alcune problematiche psicologiche non collegate all'utilizzo di droga/alcool", chiarisce in un post su Facebook

È quanto precisa Mirko Campari, il fratello di Azzurra, la 28enne morta in carcere a Torino . "Era seguita per alcune problematiche psicologiche non collegate all'utilizzo di droga/alcool et similia. Se davvero fosse stata tossicodipendente, avrebbe potuto scontare la sua pena in una comunità di recupero e quindi non si sarebbe trovata in carcere", sottolinea in un lungo post su Facebook.

"Mia sorella - aggiunge Mirko - non ha abbandonato l'istruzione, si era iscritta all'Ipc di Sanremo e ha lasciato al primo anno, ma in seguito ha ottenuto una qualifica di terza superiore presso Aesseffe a Sanremo". Inoltre, "nostra madre Monica - che non fa la colf ma un altro lavoro - non ha visto per l'ultima volta Azzurra in videochiamata, bensì era stata in visita (di presenza quindi) nel carcere di Torino il 5 agosto".