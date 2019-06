Migranti, 20enne scarcerata dorme da due notti davanti alla prigione

Una 20enne nigeriana, liberata dopo aver passato due notti in cella per resistenza, si è fermata a dormire sulla panchina davanti all'ingresso dell'ufficio colloqui familiari del carcere Le Vallette di Torino. Ose Mwegie Joy, già respinta dalla Francia, non ha un posto dove andare e per questo non voleva lasciare la prigione. La giovane era stata arrestata il 19 giugno alla stazione ferroviaria di Porta Susa.