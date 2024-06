Scomparsa Mara Favro, parla l'ex marito: "Ormai abbiamo perso le speranze"

L'uomo ribadisce che la donna non si sarebbe mai allontanata volontoriamente: "Non lo avrebbe mai fatto, nostra figlia era al centro del suo universo - ha spiegato -, se avesse fatto questa scelta per motivi di lavoro e volontariamente avrebbe avvertito". Per l'ex marito di Mara c'è qualcuno che sa e non parla: "C'è qualcosa che non quadra - ha aggiunto -, sicuramente è successo qualcosa di brutto a Mara e adesso aspettiamo che venga fatta luce".