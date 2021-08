Lamorgese: "Polizia reagisce correttamente ad aggressioni dei No Tav"

Ansa

Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha preso parte a Torino al Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione alle ultime aggressioni compiute dai No Tav ai cantieri della Val di Susa. Secondo la Lamorgese, le forze dell'ordine "di fronte ai comportamenti aggressivi ha reagito in modo corretto portando avanti il concetto di legalità".