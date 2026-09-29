Travolge il figlio della rivale a Torino, la mamma del bimbo: "Ha tentato di investirci due volte"

Secondo la testimonianza della donna l'investimento sarebbe avvenuto nel giro di pochi istanti mentre si trovava con suo figlio e il compagno. "Quando l'abbiamo vista lui mi ha detto di scendere sul marciapiede, di avviarci verso casa mentre avrebbe parlato con lei direttamente", spiega la mamma che quando ha visto l'auto di D'Alessandra sopraggiungere non sapeva se "restare ferma" oppure "mettersi a correre". Poi dal racconto emergerebbe l'azione folle della 26enne, fermata con l'accusa di tentato omicidio. "Lei si è fermata un attimo e ha fatto quello che ha fatto al mio bambino", ha aggiunto.