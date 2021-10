Incendio con scoppio e crollo questa mattina in una palazzina di piazza Sabin 6, a Pinerolo , nel Torinese. E' avvenuto al terzo piano dell'edificio. Una donna di 84 anni è morta nell'incidente. Poche ore dopo, in ospedale, è deceduto anche il marito 74enne. Secondo il sindaco Luca Salvai, alla base dello scoppio ci sarebbe una fuga di gas .

Maria Rosa Fiore è stata trovata senza vita tra le macerie della sua abitazione di piazza Sabin. Il marito, la cui identità è stata scoperta solo in ospedale, è morto poco dopo. Trasportato in eliambulanza al Cto di Torino in condizioni disperate purtroppo non ce l'ha fatta: Dario Lisdero aveva 74 anni. All'interno della palazzina ci sono in totale dodici appartamenti. Altre due persone, secondo quanto riferisce il 118, sono rimaste ferite in modo meno grave e trasportate all'ospedale di Pinerolo. Si tratta di un codice giallo e di un codice verde. Un quarto ferito si è presentato da solo al pronto soccorso della cittadina piemontese. Illese, ma sotto choc, altre sedici persone.

"Mi ero svegliato da poco, stavo bevendo il caffé quando c'è stata l'esplosione. Ci sono macerie dappertutto, è stato tremendo", ha raccontato un residente di piazza Sabin.

Diversi testimoni hanno riferito di "un forte odore di gas" e hanno raccontato che nell'appartamento all'ultimo piano del condominio nei giorni scorsi sono stati effettuati alcuni lavori per montare una nuova cucina. Al momento, però, i vigili del fuoco, presenti sul posto con numerose squadre, non si sbilanciano sulle cause della tragedia.

Palazzina dichiarata inagibile - La palazzina è stata dichiarata inagibile. Il boato dell'esplosione è stato percepito a diversi chilometri di distanza e l'onda d'urto, che ha sventrato l'edificio, ha danneggiato le auto parcheggiate nella piazza.