Incendio devasta 13mila metri quadri capannone nel Torinese

Un incendio è divampato nella notte in un capannone di via Manfredi Muzio a Leini (Torino). Numerose squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro. Il rogo ha interessato un'area di circa 13mila metri quadrati, all'interno dei quali sono presenti una ditta per il rimessaggio dei caravan e un'altra di lavorazione plastica. Grandi quantità di materiale plastico sono bruciate all'esterno del fabbricato che in parte è collassato.