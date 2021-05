Funivia Stresa Mottarone, Tadini al gip: "Non sono un delinquente"

Funivia Stresa Mottarone, viaggio tra i rottami della cabina a caccia di prove Ansa 1 di 43 Ansa 2 di 43 Ansa 3 di 43 Ansa 4 di 43 Ansa 5 di 43 Ansa 6 di 43 Ansa 7 di 43 Ansa 8 di 43 Ansa 9 di 43 Ansa 10 di 43 Ansa 11 di 43 Ansa 12 di 43 Ansa 13 di 43 Ansa 14 di 43 Ansa 15 di 43 Ansa 16 di 43 Ansa 17 di 43 Ansa 18 di 43 Ansa 19 di 43 Ansa 20 di 43 Ansa 21 di 43 Ansa 22 di 43 Ansa 23 di 43 Ansa 24 di 43 Ansa 25 di 43 Ansa 26 di 43 Ansa 27 di 43 Ansa 28 di 43 Ansa 29 di 43 Ansa 30 di 43 Ansa 31 di 43 Ansa 32 di 43 Ansa 33 di 43 Ansa 34 di 43 Ansa 35 di 43 Ansa 36 di 43 Ansa 37 di 43 Ansa 38 di 43 Ansa 39 di 43 Ansa 40 di 43 Ansa 41 di 43 Ansa 42 di 43 Ansa 43 di 43 leggi dopo slideshow ingrandisci Prosegue il complicato recupero dei rottami della cabina della funivia del Mottarone. La cabina si trova infatti in un tratto con forte pendenza e distante dalle strade di comunicazione. Carabinieri e reparti specializzati del Soccorso Alpino sono in azione da domenica. Leggi Tutto Leggi Meno

"Non sono un delinquente. Non avrei mai fatto salire persone se avessi pensato che la fune si spezzasse". Lo ha detto Gabriele Tadini, caposervizio della funivia del Mottarone, interrogato dal gip Donatella Banci Buonamici nel carcere di Verbania. Intanto l'avvocato Marcello Perillo, legale difensore di Tadini, ha chiesto per il suo assistito la misura degli arresti domiciliari, non la libertà.