12 dicembre 2022 18:38

Torino, Alberto Angela in visita al murale dedicato al padre Piero: "E' bellissimo"

"E' bellissimo, immenso… grazie di cuore!", con un tweet commosso Alberto Angela commenta il murale realizzato a Nichelino, in provincia di Torino, in memoria del padre Piero, scomparso il 13 agosto, a 93 anni. Il conduttore televisivo, che ha pubblicato un selfie sulle sue pagine social, ha fatto visita all'opera in anteprima: l'inaugurazione pubblica, infatti, è in programma il 22 dicembre, anniversario di nascita di Piero Angela. Il murale è stato commissionato dal Comune di Nichelino ed è stato realizzato da un gruppo di artisti.