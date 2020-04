Coronavirus, a Torino medici e infermieri in rivolta: "Forse non va tutto bene..."

Flash mob alle Molinette di Torino dei sindacati degli infermieri, dottori e operatori sanitari per protestare contro la Regione Piemonte, accusata di restare in silenzio nell'emergenza coronavirus. "Forse non va tutto bene. Eravamo eroi nei titoloni, ci hanno trattato da straccioni", hanno scritto sui volantini. Al centro della protesta la mancanza di Dpi, le protezioni individuali, le assunzioni sbandierate ma non fatte e la mancata attivazione di un tavolo di confronto sindacati-Regione.