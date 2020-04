Coronavirus, a Milano omaggio a medici e infermieri grande 90 metri quadri

clicca per guardare tutte le foto della gallery

E' un grazie grande 90 metri quadri quello che l'artista Lapo Fatai ha dedicato a medici e infermieri impegnati in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Il murale, realizzato accanto all’ospedale Auxologico San Luca, ha per protagonista un'infermiera con il viso stanco e segnato dall'uso dei dispositivi per la sicurezza, ma sorridente e con il pollice all'insù. "Perché la vittoria inizia da un sorriso", ha spiegato l'autore del graffito.