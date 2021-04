17 aprile 2021 13:53

"Con l'asporto siamo sommersi dai rifiuti": bar del Torinese lancia l'iniziativa #portalatazza

"Due sacchi neri d'immondizia al giorno. Solo di bicchierini da caffè". Dopo questa constatazione, per contrastare la gran quantità di spazzatura prodotta dall'asporto, il Bar Ciabot di Borgata Corbiglia, a Rivoli (Torino), ha deciso di lanciare l'iniziativa "Porta la tazza". "Siamo sommersi dai rifiuti" è il pensiero del titolare, che si fa portavoce dello slogan: "Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo". Così per i clienti del locale "essere ecologici è anche conveniente": "Ogni 10 caffè /cappuccini ne avrai uno omaggio". "E' da novembre - ricorda il titolare che ha lanciato l'iniziativa con l'hashtag #portalatazza - che, salvo i brevi periodi in zona gialla, i bar e ristoranti sono obbligati a servire cibo e bevande d'asporto producendo davvero troppa immondizia! Se andiamo avanti così la terra soffocherà, sommersa dai nostri rifiuti. Basta una tazza per aiutarla a respirare". L'obiettivo, che parte dal Torinese, è ambizioso: "Proporre l'idea #PortaLaTazza in tutti i locali, le norme igieniche sono comunque rispettate"