02 agosto 2022 12:32

Chivasso (Torino), chiusa per sfratto "La Torteria": il locale simbolo delle proteste no vax

Ha chiuso, probabilmente in via definitiva, "La Torteria" di Chivasso (Torino), simbolo nel 2021 delle battaglie no-vax e no-greenpass. Le morosità accumulate dalla titolare Rosanna Spatari, un debito di circa 10mila euro, hanno fatto diventare esecutivo lo sfratto dall'1 agosto. Gli ufficiali giudiziari del Tribunale di Ivrea hanno apposto i sigilli sulla porta d'ingresso del locale, che è già stato svuotato. "La Torteria" era diventata il punto di ritrovo dei negazionisti e, per via delle continue violazioni alle norme anti Covid, era stata già chiusa più volte.