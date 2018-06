28 giugno 2018 08:34 Domodossola, il sindaco allʼAsl: "Bimbi e migranti separati durante i vaccini" Polemiche dopo la richiesta del primo cittadino Lucio Pizzi. La replica dellʼassessore regionale Antonino Saitta: "Garantire diritto alla salute"

Polemiche a Domodossola dopo la richiesta avanzata dal sindaco Lucio Pizzi all'Asl del Verbano Cusio Ossola in tema di vaccini. Il primo cittadino piemontese ha infatti inviato all'Azienda sanitaria una lettera per chiedere che i bambini vengano separati dai migranti durante la somministrazione, per evitare rischi di contagio da parte di questi ultimi, "spesso portatori di malattie". La replica del assessore regionale Antonino Saitta: "Va garantito a tutti il diritto alla salute".

La richiesta - Pizzi ha reso pubblica la richiesta tramite un posto su Facebook. "Mi viene segnalato con preoccupazione - si legge - che nello stesso locale vengono vaccinati migranti richiedenti protezione internazionale e bambini in tenerissima età. Purtroppo sappiamo che i migranti non hanno alle spalle anamnesi che possano escludere situazioni di pericolo per la collettività, anzi sono spesso portatori di malattie contagiose. La situazione desta ancor più preoccupazione perché i bambini in tenerissima età che si ritrovano a stretto contatto con i migranti non hanno ancora completato il ciclo dei vaccini obbligatori".

"Mi preme quindi chiederLe di rassicurarmi rispetto a quanto sopra esposto confidando che quanto segnalatomi non corrisponda a realtà - prosegue il testo della lettera indirizza al direttore generale dell'Asl -. In caso contrario ritengo indispensabile che si provveda diversamente, organizzando il servizio in modo da evitare tali situazioni e da garantire prima di tutto la tutela dei nostri bambini e delle nostre famiglie".

La replica - Sul caso, come detto, è intervenuto l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, che ha commentato affermando: “E' spiacevole constatare come le tematiche che riguardano la salute spesso diventino oggetto di strumentalizzazioni politiche che alimentano un clima di confusione e di disinformazione perenne che non aiuta i cittadini. Sarebbe opportuno da parte di tutti una maggiore sensibilità istituzionale, in particolare da chi come il sindaco, ha anche responsabilità in materia di salute pubblica. Il diritto alla salute va garantito a tutti senza discriminazioni, ancora più odiose trattandosi di minori".