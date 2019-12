Disinnesco di un ordigno a Torino, al via l'evacuazione del centro città

E' stata ordinata l'evacuazione dei residenti della zona rossa di Torino, circa diecimila persone in centro città, per le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico riaffiorato in via Nizza durante gli scavi per il teleriscaldamento. Chi abita nella zona gialla, circa 50mila persone, ha invece potuto scegliere se lasciare l'abitazione, seguendo però precise istruzioni.