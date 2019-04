Delitto Murazzi, il killer: "Ero triste, volevo uccidere qualcuno felice"

"Volevo uccidere" - "Volevo ammazzare un ragazzo come me, togliergli tutte le promesse che aveva e toglierlo ai suoi amici e parenti": è questa la confessione di Said Machaouat, 27enne senza fissa dimora, di origine marocchian e con cittadinanza italiana, che si è costituito confessando l'omicidio di Stafano Leo. Il reo confesso, che ha anche aggiunto di aver scelto una vittima che avesse circa la sua età, ha raccontato che da tempo non riusciva a uscire da depressione e tristezza a causa delle vicissitudini e della separazione dalla ex.



Nessun pentimento - "La cosa peggiore è sapere che il mio bimbo di quattro anni chiama papà l'amico della mia ex compagna", ha detto parlando del suo passato. Il giovane, che aveva precedenti per maltrattamenti in famiglia, non ha mostrato nessun pentimento secondo quanto hanno riferito i carabinieri.



"Movente da brividi" - Il procuratore vicario di Torino, Paolo Borgna, ha detto: "Il movente che ci viene raccontato fa venire freddo alla schiena". Proprio sul movente, comunque, sono in corso ulteriori indagini e accertamenti anche dopo la confessione e il fermo del 27enne di origine marocchina.



La discussione prima dell'omicidio - Secondo la ricostruzione fatta dal Nucleo investigativo dei carabinieri, la mattina del delitto l'omicida si era recato a comprare un set di coltelli perché era combattuto tra il compiere un omicidio e il togliersi la vita. Una volta arrivato sul lungo Po ha avuto una discussione per futili motivi con una persona seduta su una panchina accusata di averlo fotografato.



La confessione e l'arma del delitto - Said Machaouat si era consegnato ai carabinieri poche ore dopo la marcia organizzata dal padre di Stefano Leo e dagli amici per chiedere di far luce sulla sua misteriosa morte. "Quello in riva al Po l'ho ucciso io", aveva detto in modo confuso agli agenti, che hanno subito allertato i carabinieri, titolari dell'indagine. "Mi sentivo braccato e non volevo combinare altri guai", aveva aggiunto. Il reo confesso ha inoltre fatto ritrovare l'arma del delitto, un coltello da cucina nascosto in una cassetta dell'Enel che sarà inviato ai Ris di Parma per accertamenti tecnici.



Le indagini sulla vita del reo confesso - Le indagini proseguono anche sulla vita privata di Said Machaouat: nel gennaio 2019 era tornato a Torino dal Marocco. Viveva di espedienti vagando per la città e dormiva in un rifugio per senza fissa dimora in piazza d'Armi. "Il lavoro investigativo tuttavia non si può dire concluso perché stiamo ricostruendo tutti gli spostamenti del fermato e vagliando 380 filmati", ha spiegato Francesco Rizzo, comandante provinciale dei Carabinieri di Torino.



La paura di ripetere il gesto - Dopo l'omicidio di Stefano Leo, il 27enne ha nascosto il coltello da cucina in una cassetta elettrica in piazza d'Armi, perché, secondo quanto riferito da lui stesso ai carabinieri, voleva riutilizzarla. E alla fine si sarebbe consegnato proprio nel timore di compiere altri gesti simili. Gli inquirenti non escludono che si tratti di uno squilibrato. Dal 2015, dopo la separazione, era stato seguito anche dagli assistenti sociali.