Cuneo, riconosce il figlio 12enne vandalo su Facebook: la mamma risarcirà i danni

Legge un post su Facebook del sindaco di Fossano (Cuneo) Dario Tallone, che si lamenta per i danni causati dai vandali in centro, e si presenta in municipio col figlio 12enne promettendo di ripagare quanto danneggiato dal bambino. Aveva, infatti, capito cosa aveva combinato, quando lo aveva sorpreso in possesso di una bomboletta spray, la stessa con la quale aveva imbrattato i muri. Tutto confermato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. A raccontare il gesto di civiltà e la lezione per il ragazzino il primo cittadino stesso.