Cuneo, 23 agenti di polizia penitenziaria indagati per tortura

Ilaria Cucchi: "Cosa grave abrogare il reato di tortura"

"La Procura sta indagando su abusi e violenze avvenuti nella Casa Circondariale di Cuneo - prosegue la Cucchi -. Le tante inchieste e i tanti procedimenti in corso dimostrano come il reato di tortura sia necessario e non si può modificare. Il governo e la maggioranza di destra non pensino di toccare il reato di tortura che punisce gli abusi commessi dai pubblici ufficiali. Sarebbe una cosa gravissima che rischierebbe di ostacolare, se non bloccare, i tanti processi in corso. In Parlamento contrasteremo con forza ogni ipotesi di modifica o abrogazione del reato di tortura".