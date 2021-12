Crollo gru a Torino, residente: subito prima era passato un bus

Ansa

"Pochi secondi prima del crollo della gru era passato un autobus. L'auto colpita gli era subito dietro". Lo dice un commerciante di via Genova, a Torino, in merito all'incidente costato la vita a tre operai."Il conducente del pullman - aggiunge un altro residente - deve avere sentito il botto dietro di sé. Dopo un attimo di esitazione ha accelerato ed è andato via". "Bastava un semaforo rosso e la strage sarebbe stata ancora peggiore".