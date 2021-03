Covid, infermieri: ospedali Piemonte al collasso, accelerare vaccini

Ansa

Gli ospedali del Piemonte "sono al collasso, un nuovo incubo per infermieri e operatori sanitari ormai stremati". A segnalarlo è il segretario regionale de Nursind (sindacato infermieri) Francesco Coppolella, che avverte: "Nelle centrali operative gli interventi hanno superato i massimi previsti, nei Pronto soccorso il sovraffollamento sta diventando ingestibile. Auspichiamo una vera accelerazione dei vaccini per non ricadere in questo incubo".