Corteo anarchici a Torino, nessun incidente: quattro persone arrestate

Si è conclusa senza incidenti la manifestazione degli anarchici, che hanno protestato a Torino. Quattro gli arresti, nove le denunce e otto i fogli di via disposti dalla polizia. Gli arrestati sono giovani tra i 24 e i 29 anni provenienti dal Veneto: nella loro auto sono stati trovati fumogeni, guanti, sette bombe carta, maschere antigas e passamontagna.

Ai nove denunciati a piede libero sono stati contestati reati di porto d'armi o oggetti atti a offendere e resistenza. Tra il materiale sequestrato ci sono anche due coltelli e 14 fiale di solfato di ammonio, utilizzato per alleviare gli effetti di lacrimogeni, maschere.



Scritte contro l'Appendino: "La scorta non ti basta" - Una scritta è comparsa sul muro del cimitero di Torino, al passaggio del corteo degli anarchici: "Appendino, la scorta non ti basta". Un'altra frase realizzata con vernice spray nera è "Vieni a Torino, porta un cerino".