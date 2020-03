"Coronavirus shop", vendevano online mascherine a prezzi folli spacciandole come antidoti: 14 indagati

"Coronavirus shop", articoli spacciati come antidoti e venduti a prezzi folli ansa 1 di 10 ansa 10 di 10 ansa 10 di 10 ansa 10 di 10 ansa 10 di 10 ansa 10 di 10 ansa 10 di 10 ansa 10 di 10 ansa 10 di 10 ansa 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Mascherine e altri articoli spacciati come antidoti del coronavirus sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Torino in una maxi operazione che ha scoperchiato una rete di imprenditori che vendeva online, in siti chiamati "Coronavirus Shop", il materiale "miracoloso". Nell'ultimo blitz sono 14 gli impresari accusati di frode. Sale così a 33 in pochi giorni il bilancio dei truffatori del web indagati.