Condanna Appendino per i fatti di piazza San Carlo, l'appello dei sindaci al governo: "Rivedere le norme" 

ansa

La condanna del sindaco di Torino, Chiara Appendino, per i fatti di piazza San Carlo, ha provocato una reazione corale dei sindaci italiani. In 1.192 hanno sottoscritto un appello del presidente dell'Anci, Antonio Decaro, per sollecitare il Parlamento a una revisione del Testo unico degli Enti Locali. "Non chiediamo impunità - si legge - ma domandiamo: possono i sindaci rispondere personalmente di valutazioni non ascrivibili alle loro competenze?".