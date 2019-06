Bimbo ucciso a Novara, parla l’ex di Nicholas Musi: “Mi picchiava e rinchiudeva in casa"

Una persona violenta. Questo il ritratto di Nicholas Musi, l’uomo in carcere per aver ucciso il piccolo Leonardo, il figlio della compagna Gaia Russo. A parlare a “Pomeriggio Cinque” è l'ex fidanzata di Musi: “Siamo stati insieme due mesi, ed era violento". Racconta Camilla, nome di fantasia della ragazza che preferisce rimanere nell'anonimato.



Una convivenza, quella dei due, che si è trasformata quasi subito in un incubo. “Rompeva tutto in casa, sbatteva le porte, anche quando era presente mia madre - spiega la donna che conclude - più di ogni altra cosa mi picchiava”. Camilla ha avuto la forza di reagire e il 5 dicembre scorso si è liberata di quell’uomo lasciandolo. La donna ha anche sporto denuncia per le violenze subite.