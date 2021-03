Bimbo ucciso a Novara, condannati all'ergastolo la madre e l'ex compagno

Gaia Russo e Nicolas Musi sono stati condannati all'ergastolo per l'omicidio del piccolo Leonardo, il bambino di quasi due anni morto il 23 maggio 2019 a causa delle percosse subite. La madre, 23 anni, e l'ex compagno, 24, erano accusati di omicidio volontario e maltrattamenti: l'uomo per averli commessi, mentre la donna per non averlo impedito. Il piccolo è deceduto per una lesione al fegato.