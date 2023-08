Baby gang, cinque minorenni arrestati a Torino

Operazione dei carabinieri di Torino contro le baby gang.

Cinque minorenni, accusati di rapine aggravate e violenze, sono stati arrestati. Si tratta, secondo gli investigatori, di appartenenti a due gruppi violenti, distinti e non collegati tra di loro, ritenuti responsabili di rapine avvenute nel centro del capoluogo piemontese e in provincia. Tra i colpiti dalle misure cautelari ci sono un 15enne e un 16enne che, tra gennaio e maggio, hanno rapinato le loro vittime di soldi, altri oggetti di valore e telefonini. Tre 17enni, di origine marocchina, sono invece accusati per due episodi di rapina aggravata e uno di furto con strappo, commessi agli inizi di luglio.