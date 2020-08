Auto finisce fuori strada sulle montagne del Cuneese: morti cinque giovani

Cinque giovani sono morti in un incidente avvenuto nella notte a Castelmagno, in alta Valle Grana, sulle Alpi Cozie meridionali della provincia di Cuneo. Si trovavano a bordo di un Land Rover Defender 130 che, per cause da chiarire, è uscito di strada in prossimità del rifugio Maraman, in direzione monte Crocette. Le vittime sono il conducente 24enne e quattro ragazzini tra gli 11 e i 16 anni. Feriti altri quattro ragazzi, due sono gravi.