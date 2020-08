Marco, Camilla, Samuele, Nicolò ed Elia: chi erano i cinque giovanissimi morti nel Cuneese

Marco, Camilla, Samuele e i fratelli Nicolò ed Elia: le vittime dell'incidente nel Cuneese Tgcom24 1 di 6 Marco Appendino, 24 anni, di Savigliano, era alla guida del Defender Instagram 2 di 6 Samuele Gribaudo, 14 anni, di San Benigno di Cuneo Instagram 3 di 6 Camilla Bessone, 16 anni, di San Benigno di Cuneo Instagram 4 di 6 I fratelli Nicolò ed Elia Martini, 17 e 11 anni, di San Sebastiano di Fossano, con il papà Luca, storico margaro di Castelmagno (Cuneo) Facebook 5 di 6 Nicolò Martini, 17 anni, di San Sebastiano di Fossano Instagram 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Montagna, sport, avventura, fuoristrada: queste passioni univano le cinque giovani vite spezzate nell'incidente stradale di Castelmagno, nel Cuneese. Erano in 9 sul Defender guidato dal 24enne Marco Appendino di Savigliano (Cuneo). Erano amici da anni e si erano ritrovati in piazza in borgata Chiotti, dove erano in villeggiatura anche quest'estate, per andare a vedere le stelle cadenti. Così, dopo cena, avevano scelto di recarsi tutti insieme all’Alpe Chastlar, uno dei punti più panoramici della Valle Grana. Luoghi familiari, conosciuti, amati, appunto. Dove hanno perso la vita in 5, precipitando con l'auto per oltre 100 metri in una ripida scarpata, sulla strada che conduce verso le grange Tibert, a 1.800 metri di quota, sopra il Santuario di San Magno. Tutti gli occupanti sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. E sono morti, con l'autista, Camilla Bessone (16 anni) e Samuele Gribaudo (14) di San Benigno di Cuneo e i fratelli Nicolò ed Elia Martini, 17 e 11 anni, di San Sebastiano di Fossano, figli di uno storico margaro del posto.