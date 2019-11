Asti, uccise per impedire perizia: 92enne condannato a 30 anni

Trent'anni di carcere. E' questa la pena inflitta in primo grado a Dario Cellino , il 92enne accusato dell'omicidio volontario di Marco Massano , geometra 44enne ucciso con un colpo di fucile a Portacomaro (Asti). Il 9 novembre 2018 Cellino sparò per evitare che la vittima potesse svolgere la perizia sull'immobile su cui pendeva un decreto esecutivo. " Sentenza paradossale considerata l'età del mio cliente", ha detto il legale della difesa, Sabrina Zeglio.

L'uomo era presente in aula ed è sempre rimasto in silenzio. "Era ossessionato dalla perdita della casa e ce l'aveva con la banca - ha aggiunto la legale - era arrabbiato e si era sentito tradito per il pignoramento. Ricorreremo in appello".

Il giudice ha disposto il massimo delle pena per l'imputato, oltre a due milioni di euro di risarcimento per la vedova e i figli, 400mila euro per i genitori della vittima e 150mila euro per la sorella".