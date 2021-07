Asti, rapina e violenta 91enne per vendetta: arrestato 19enne

ansa

Ha rapinato e violentato una donna di 91 anni nella sua abitazione di Asti, probabilmente per vendetta perché l'anziana l'aveva denunciato per un precedente furto. Per questo motivo un 19enne residente in un campo nomadi della città piemontese, Euro Seferovic, è stato arrestato dalla polizia. Il giovane è stato individuato grazie anche alla collaborazione della vittima, lucidissima nel fornire le indicazioni.