Asti, litiga con i genitori e uccide il cane: arrestato

Un 35enne è stato arrestato a Canelli, in provincia di Asti, per aver ucciso il cane a colpi di badile dopo una lite con i genitori. Il padre e la madre avevano lasciato la casa perché nel corso del diverbio l'uomo aveva devastato l'appartamento. L'accusa per il 35enne è di maltrattamenti in famiglia e uccisione di animale. A scatenare la sua reazione violenta sarebbe stata la fine di un rapporto sentimentale.