Francia, 22enne condannato a un anno di carcere per aver ucciso un cane

Un 22enne è stato condannato a un anno di carcere per aver ucciso il cane di una donna che stava passeggiando per rue Clavizis, a Bonnueil, comune alle porte di Parigi. L'aggressore ha colpito con un pugnale il fianco del pastore belga di 8 anni, che si è accasciato a terra prima di morire. Il fatto è successo l'8 gennaio. In questo modo il pusher voleva intimorire i residenti che da dicembre si lamentano per i giri legati allo spaccio di droga.