Alta Ossola, trovati morti i due sci alpinisti lombardi dispersi 

Sono stati trovati morti i due sci alpinisti dispersi a Devero , in alta Ossola (Vco). I corpi, di un uomo e di una donna, entrambi lombardi, sono stati rinvenuti a circa 2.000 metri di quota, nella zona sopra l'alpe di Crampiolo . Di loro si erano perse le tracce sabato: avrebbero dovuto pernottare in una baita ma non si sono presentati. A quel punto è stato dato l'allarme. I corpi sono stati ritrovati grazie al cellulare acceso di uno dei due.

Caduti in un punto esposto - Per le ricerche sono stati impiegati circa 50 soccorritori. Secondo quanto scrive "La Stampa", i due sono caduti in un punto molto esposto e ripido. Stavano percorrendo il sentiero "estivo", a elevato rischio valanghe. Ma non è stata una slavina, come era inizialmente sembrato, a provocare la tragedia. I soccorsi si erano in un primo momento concentrati sull'alpe Buscagna, dove sabato c'è stata appunto una slavina, ma senza esito. Poi il ritrovamento dei corpi, nella zona di Crampiolo. Le squadre sono riuscite a recuperare i corpi via terra e non con l'elicottero, a causa del forte vento.