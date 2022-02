Alessandria, carabinieri fermano cena No vax: insulti e grida

Ansa

Un ristorante della provincia di Alessandria, già sanzionato tre volte per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, è stato chiuso dai carabinieri, che all'interno hanno sorpreso una cinquantina di avventori per la maggior parte senza Green pass e senza mascherina. Una vera e propria "cena No Vax", come la definisce il Comando provinciale dell'Arma, che riferisce di insulti di scherno nei confronti dei militari intervenuti.