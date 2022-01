Lodi, "Non mi vaccino, non sono una cavia": no vax prende il Covid, rifiuta il ricovero e muore

Una donna di 52 anni, Barbara Fisichella, operatrice giudiziaria al casellario della Procura di Lodi e originaria di Codogno, è morta di Covid. Era una convinta no vax, tanto che il 28 novembre scorso, sul suo profilo Facebook aveva postato la sua foto, visibile pubblicamente, con la scritta "Io non mi vaccino, non sono una cavia" e l'immagine di un pugno che spacca una siringa.