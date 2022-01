Cagliari, in cambio di una cena si reca all'hub vaccinale al posto di un No vax: 30enne disoccupato arrestato

Ansa

Era pronto a farsi vaccinare usando documenti di un'altra persona. Per questo un disoccupato di 30 anni è stato arrestato dalla polizia a Cagliari. L'uomo si era presentato all'hub della Fiera per ricevere la prima dose del vaccino anti-Covid, ma non era la persona indicata nei documenti mostrati all'infermiera dell'accettazione. Un amico No vax, infatti, gli aveva dato la propria carta di identità e la tessera sanitaria per poter scaricare in maniera illecita il Super Green pass, in cambio di una cena al ristorante.