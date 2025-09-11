Picchia sul treno la compagna perché incinta, arrestato 27enne

L'episodio è avvenuto nella serata di mercoledì. La vittima è una 25enne residente in provincia di Treviso: i due avevano cominciato a litigare sul treno e l'uomo l'ha aggredita, proseguendo anche una volta scesi in stazione. La donna, con la maglietta strappata ed evidenti segni di percosse sul volto, ai carabinieri ha riferito di essere stata afferrata per il collo dall'uomo che la voleva soffocare, picchiata e schiaffeggiata una volta che gli aveva rivelato di essere incinta. Dopo una breve indagine, i militari hanno appurato che i maltrattamenti e le violenze dell'uomo nei confronti della compagna andavano avanti da tempo: l'uomo è stato quindi arrestato e rinchiuso nel carcere di Mantova. La donna ha trascorso la notte all'ospedale di Borgo Mantovano. Al mattino è stata accompagnata alla stazione ferroviaria di Poggio Rusco dove ha preso un treno per tornare a casa dai genitori. Lì, però, rimarrà per poco perché è già stato predisposta la sua accoglienza in una comunità protetta.