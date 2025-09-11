Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
l'aggressione è proseguita in stazione

Picchia sul treno la compagna perché incinta, arrestato 27enne

Decisivo l'intervento dei carabinieri allertati dal capotreno. La vittima aveva rivelato all'uomo di essere in dolce attesa

11 Set 2025 - 21:32
© Carabinieri

© Carabinieri

Un uomo di 27 anni, di nazionalità marocchina e senza fissa dimora, è stato arrestato nel Mantovano per aver picchiato la compagna incinta mentre entrambi erano su un treno regionale Bologna-Bolzano. Il litigio con percosse, scoppiato dopo che la donna ha rivelato di essere incinta, è proseguito anche alla stazione ferroviaria di Poggio Rusco (Mantova) dove i due erano scesi. Solo l'intervento dei carabinieri, allertati dal capotreno e da alcuni passeggeri, ha posto fine al pestaggio. 
 

Leggi anche

Torino, a sette anni chiama la polizia: "Il papà picchia la mamma" e per l'uomo scatta il divieto d'avvicinamento

Catania, picchia la moglie con tubo di plastica davanti ai figli piccoli: denunciato

Maltrattata perché aveva rivelato di essere incinta

 L'episodio è avvenuto nella serata di mercoledì. La vittima è una 25enne residente in provincia di Treviso: i due avevano cominciato a litigare sul treno e l'uomo l'ha aggredita, proseguendo anche una volta scesi in stazione. La donna, con la maglietta strappata ed evidenti segni di percosse sul volto, ai carabinieri ha riferito di essere stata afferrata per il collo dall'uomo che la voleva soffocare, picchiata e schiaffeggiata una volta che gli aveva rivelato di essere incinta. Dopo una breve indagine, i militari hanno appurato che i maltrattamenti e le violenze dell'uomo nei confronti della compagna andavano avanti da tempo: l'uomo è stato quindi arrestato e rinchiuso nel carcere di Mantova. La donna ha trascorso la notte all'ospedale di Borgo Mantovano. Al mattino è stata accompagnata alla stazione ferroviaria di Poggio Rusco dove ha preso un treno per tornare a casa dai genitori. Lì, però, rimarrà per poco perché è già stato predisposta la sua accoglienza in una comunità protetta.

Ti potrebbe interessare

mantova

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema