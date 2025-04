Catania, picchia la moglie con tubo di plastica davanti ai figli piccoli: denunciato

La polizia ha denunciato un 32enne di Catania per maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della compagna, picchiata in due differenti circostanze alla presenza dei figli di 3 e 8 anni. La donna ha raccontato di essere stata colpita con un grosso tubo in plastica dura dopo una banale lite mentre in un'altra occasione è stata morsa sulla guancia, ricevendo le dita negli occhi e costretta a chiudersi all'interno della propria auto. L'autorità giudiziaria ha disposto nei confronti del 32enne l'obbligo di dimora nel comune di Napoli (sua città natale) e il divieto di ritorno a Catania.