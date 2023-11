Brescia, strage di piazza della Loggia: rinviato a giudizio Roberto Zorzi

Secondo la procura di Brescia, Roberto Zorzi e Marco Toffaloni , all'epoca sedicenne e che comparirà in udienza preliminare davanti al tribunale dei minori, avrebbero messo in piazza della Loggia l'ordigno che esplodendo provocò 11 morti e 102 feriti . Nel maggio 2023 la presidenza del Consiglio si vide respingere dal gup la costituzione di parte civile .

L'attentato di Brescia e la bomba: cosa è successo il 28 maggio 1974

Attentato terroristico di matrice neofascista: viene definita così la strage di piazza della Loggia compiuta il 28 maggio in uno dei luoghi più celebri e frequentati di Brescia. Sicuramente fu uno degli attentati più gravi dei cosiddetti Anni di Piombo, assieme alla strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969 (17 morti), alla strage del treno Italicus del 4 agosto 1974 (12 morti) e alla strage di Bologna del 2 agosto 1980 (85 morti). I terroristi fecero esplodere una bomba nascosta in un cestino dei rifiut, proprio mentre era in corso una manifestazione contro il terrorismo neofascista. Lo scoppio provocò la morte di otto persone e il ferimento di altre 102. Dopo molti anni di indagini, depistaggi e processi, sono stati riconosciuti colpevoli e condannati alcuni membri del gruppo neofascista Ordine Nuovo. Secondo i giudici, gli esecutori materiali furono Maurizio Tramonte, Carlo Digilio, Marcello Soffiati e Ermanno Buzzi. Come mandante fu invece condannato uno dei vertici di Ordine Nuovo, Carlo Maria Maggi.