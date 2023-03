Strage di Piazza della Loggia: la presidenza del Consiglio non è parte civile per la prima volta

I familiari delle vittime: "Meloni chiarisca"

"Non so se la presidenza del Consiglio sia stata avvertita in merito a questa udienza o se sia stata una scelta di non costituirsi parte civile. Mi auguro che nel giro di pochi giorni venga chiarita questa situazione". Lo ha detto Manlio Milani, presidente dell'Associazione familiari vittime della strage di piazza della Loggia a Brescia in merito alla mancata costituzione della Presidenza del consiglio nel nuovo processo sull'esplosione della bomba del 28

maggio 1974.