Piano vaccini, ipotesi modello inglese per il governo Draghi 

Mentre AstraZeneca annuncia un nuovo taglio di dosi, che per l'Italia sarà pari al 10-15% di quelle preventivate, e le Regioni premono per un "deciso cambio di passo" nella campagna vaccinale, secondo "La Stampa", alla vigilia del Consiglio dei ministri convocato per lunedì mattina, il governo starebbe valutando di modificare il piano di vaccinazioni guardando all'esperienza della Gran Bretagna: una sola dose del vaccino anglo-svedese per tutti subito, senza accantonare scorte per il richiamo. Per le somministrazioni verranno usate strutture esistenti come stazioni ferroviarie, aeroporti, fiere e grandi parcheggi. Confindustria ha proposto di aprire le fabbriche per vaccinare dipendenti e familiari.