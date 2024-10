Piacenza, schiacciata da un autobus fuori da scuola: morta 14enne

L'incidente è avvenuto al momento in cui l'autobus, subito dopo aver effettuato il carico degli studenti alla fermata posta in corrispondenza dell'istituto, era in fase di ripartenza e stava dirigendosi verso Strada Agazzana. Per cause in corso di accertamento, la 14enne è scivolata sotto la parte posteriore destra del mezzo, rimanendo schiacciata dalle ruote gemellate.