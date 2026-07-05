Piacenza, polemica tra residenti per i rospi di uno stagno privato: "sfrattati" per il loro gracidare

Uno stagno di rospi divide la città di Rottofreno (Piacenza). Il gracidare degli anfibi è diventato il centro di una disputa che da mesi ha contrapposto i proprietari di un giardino privato, i vicini di casa, e infine anche l'amministrazione comunale. "Purtroppo dovremo dire addio ai nostri rospi, per quieto vivere, anche se ancora non capiamo questa insistenza", hanno commentato i proprietari dello stagno a Telelibertà.



Come riportato da Libertà, i "rospi della discordia" saranno presto sfrattati. La decisione è stata presa dal municipio di Rottofreno, dopo l’incontro tra i coniugi proprietari dello stagno e una decina di vicini di casa indispettiti dal continuo gracidare dei rospi. "Verranno recuperati da un’associazione e portati in un altro sito al sicuro", sono le parole della sindaca Paola Galvani. A montare la protesta sono stati alcuni residenti che hanno preferito non commentare la vicenda.